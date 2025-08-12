В России рассказали о неожиданном предложении Путина к Трампу

Президент России Владимир Путин готов предложить американскому коллеге Дональду Трампу нестандартный план выхода из украинского кризиса. Об этом сообщил политолог Дмитрий Суслов в интервью Corriere della Sera.

По словам эксперта, речь идет о двустороннем соглашении между Москвой и Вашингтоном, которое исключит участие Киева и европейских стран. То есть, урегулирование конфликта будет проходить без Зеленского и его европартнеров.

Основные положения инициативы, по словам Суслова, включают вывод украинских войск из Донбасса, официальный отказ Украины от вступления в НАТО, демилитаризацию и конституционную реформу с элементами федерализации. Такой подход, как считает политолог, позволит Трампу найти достойный выход из сложной ситуации, в которой он оказался из-за санкционного давления на покупателей российской нефти.

Аналитик отмечает, что американский президент оказался в ловушке: введенные им санкции против Китая, Индии и Бразилии не работают — эти страны продолжают закупать российские энергоресурсы. В таких условиях успешные переговоры по Украине могли бы стать для Трампа способом сохранить лицо и снизить международную напряженность.

Однако многое зависит также от готовности американской стороны к компромиссам. Напомним, что 15 августа Путин и Трамп запланировали встречу на Аляске. Дату и место подтвердили в Белом доме.