В России с 1 апреля вступят в силу новые правила выдачи водительских прав

В России с 1 апреля изменятся правила при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

В декабре 2023-го года в МВД РФ сообщили о подготовке изменений в регламент о проведении экзаменов в ГИБДД и о выдаче водительских прав.

Так, с 1 апреля 2024-го года будет увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток. Соответственно, гражданин может прийти на экзамен в следующий раз в промежутке от 6 до 9 месяцев после неудачной попытки.

Кроме того, количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличили с 5 до 7, а допустимый коридор для выполнения задания при вождении «разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 метров.

По новым правилам инструкторы смогут сидеть на пассажирском сидении автомобиля впереди во время сдачи экзамена на вождение. Однако такая мера возможна, если в транспортном средстве присутствуют датчики использования дублирующих педалей в автомобиле. Они предназначены для оповещения сотрудника ГИБДД о вмешательстве инструктора в действия ученика.

Обновления коснулись требований к автошколам. Они касаются ведения необходимой документации и порядка проведения экзамена. К экзаменам не будут допускаться ученики «серых» организаций, то есть автошкол, которые не имеют заключения от ГИБДД о наличии у них необходимой материально-технической базы для проведения обучения.

Отдельное правило касается граждан, которые не явились в военкоматы по повестке. Таких людей не будут допускать к сдаче экзаменов.

Ранее мы сообщали, что российские потребители поставили новый рекорд по спросу на мясо.