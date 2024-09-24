В России с недоумением восприняли решение Нацсовета Швейцарии признать «голодомор» актом геноцида

Посольство РФ возмутилось решением Национального совета Швейцарии признать «голодомор» геноцидом. Это следует из заявления на сайте посольства РФ в европейской стране.

По мнению дипломатов, парламентарии Швейцарии намеренно искажают исторические события, чтобы использовать «грубо извращенную трактовку» в гибридной войне Запада против РФ.

В посольстве обратили также обратили внимание на то, что данное решение было принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием полководца Суворова, который сыграл огромную роль в освобождении Конфедерации от оккупации Францией.

Миф о «голодоморе», считают дипломаты, был создан представителями ультранационалистическихи русофобских кругов Запада и Украины, а Киев использует эту информацию для ведения кампании по демонизации РФ.

Ранее сообщалось о том, что выездное судебное заседание по геноциду жителей в годы ВОВ прошло в Туле.