Масштабный антимигрантский рейд прошел в Надыме

В Надыме, ЯНАО, полицейские проверили иностранных граждан на соблюдение условий пребывания в городе и стране. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный УМВД.

Миграционные проверки стали проводиться чаще после теракта в «Крокусе». Многие меры безопасности усилили в аэропортах, на вокзалах и местах общественного скопления, таких как ТЦ. В ЯНАО также проводятся соответствующие проверки по части пребывания мигрантов в стране.

Одним из ямальских городов для проверок стал Надым. Силовики провели крупные рейды, проверили 19 мест компактного проживания и массового пребывания иностранцев, посетили стройки, рынки и другие места возможного трудоустройства приезжих.

Каких-либо каналов незаконной миграции и их организаторов в Надыме не выявили, но нашли как минимум 12 нарушений по въезду иностранцев в страну. Результатом рейда стали 33 административных протокола. В общей сложности нарушители заплатят 56 тысяч рублей. Еще четыре мигранта были ограничены по времени пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что силовики проверят все крупные склады Wildberries в Московской области.