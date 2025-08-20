В России ужесточат въезд в страну для несовершеннолетних мигрантов

Российское миграционное законодательство может существенно ужесточиться в отношении несовершеннолетних иностранных граждан. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий детям до 18 лет пересекать границу РФ без сопровождения родственников или официальных представителей. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений массовыми злоупотреблениями существующими правилами. По их данным, многие подростки из стран Средней Азии используют образовательные цели как предлог для незаконного трудоустройства. Статистика МВД подтверждает масштаб проблемы: только за первое полугодие в России находилось свыше 765 тысяч несовершеннолетних иностранцев, а в прошлом году за нарушения миграционного режима были задержаны 1,5 тысячи подростков из СНГ.

Новые правила предполагают исключения только для образовательных, медицинских целей и краткосрочных визитов — туризма или участия в культурных мероприятиях. Однако даже в этих случаях потребуется специальное оформление доверенностей.

Правительство РФ уже подвергло законопроект критике, указав на отсутствие продуманного механизма проверки подлинности документов. Этот пробел может создать дополнительные административные барьеры и коррупционные риски.

Итогом законодательных изменений может стать не только сокращение нелегальной трудовой миграции, но и усложнение процедуры легального въезда для действительно нуждающихся в образовании или лечении иностранных подростков.

