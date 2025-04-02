В России впервые в качестве ответной меры запретили работу 81 зарубежного СМИ

Россия впервые применила запрет на деятельность иностранных средств массовой информации (СМИ) как ответную меру на недружественные шаги зарубежных государств. Об этом в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

Он отметил, что запрет охватывает 81 иностранное издание. Доступ к их информационным ресурсам будет ограничен для пользователей внутри страны в 2024 году.

Помимо этого, Генеральная прокуратура РФ официально признала нежелательной деятельность 71 иностранной и международной организации. Также были запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.

Как ранее сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, в России заблокировали такие иностранных ресурсы, как Politico, Spiegel, AFP, Yle, El País, EUobserver и LRT. Отмечалось, что эта мера была ответом на запрет Европейского союза (ЕС) транслировать информацию российской прессы. Европа наложила санкции на РИА Новости, «Известия», «Российскую газету», RT, РЕН ТВ, Sputnik.

Ранее сообщалось, что США угрожают введением пошлин в 500% против стран, закупающих российскую нефть.