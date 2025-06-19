В России заявили, что удар США по Фордо может вызвать глобальную катастрофу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что удар США по иранскому ядерному объекту в Фордо может обернуться катастрофой, превосходящей по масштабу Чернобыльскую аварию. В интервью «Ленте.ру» депутат прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность атаки на данный центр обогащения урана.

Чепа подчеркнул, что негативные последствия затронут все соседние государства. По его словам, это станет серьезным ударом по всему исламскому миру, и ситуация перейдет на совершенно иной уровень.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал газету, написавшую, что он уже одобрил план удара по Ирану.