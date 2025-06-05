Эксперт объяснил, зачем Путин предупредил Трампа об ударе возмездия по Украине

Политолог Сергей Марков в интервью Инфо24 заявил , что Вашингтон сознательно сделал предупреждение Владимира Путина о возможном ответе Украине на теракте достоянием общественности.

Президент США Дональд Трамп обнародовал информацию о том, что российский лидер Владимир Путин предупредил его о готовящемся ответном ударе по Украине. Это произошло после атак украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации ВКС РФ.

«Путин предупредил Трампа о готовящемся ответе Москвы на удары Киева, чтобы Вашингтон понимал, что вина за эскалацию конфликта целиком и полностью лежит на Зеленском», — отметил политолог.

По мнению эксперта, американский президент намеренно обнародовал эту информацию, чтобы переложить вину за обострение конфликта на украинское руководство.

1 июня СБУ провела масштабную операцию, атаковав беспилотниками пять российских аэродромов. Российская сторона расценила эти удары как провокацию, направленную на срыв мирных переговоров в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался после ударов ВСУ по аэродромам в России.