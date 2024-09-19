Данное решение в своем телеграм-канале прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС снять для Украины ограничения на удары их оружием по территории РФ.

Он заявил, что принятие такого документа говорит о разжигании третьей мировой войны.

Слуцкий также отметил, что резолюция Европарламента доказывает преемственность курса на русофобию.

Слуцкий призвал членов Европарламента подумать о возможных катастрофических последствиях такой политики.

По словам парламентария, Европу может спасти лишь то, что такого рода резолюции носят рекомендательный характер.

Ранее сообщалось о том, что США сократили военную помощь Украине из-за пустеющих складов.