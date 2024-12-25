Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не имеет технических возможностей для разработки ядерного оружия без внешней поддержки.

Как отметила Захарова, Киев не может самостоятельно создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Ее слова приводит ТАСС.

«Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств», — сказала Захарова.

О восстановлении ядерного статуса Украины Владимир Зеленский заявлял еще в январе 2022 года — перед началом специальной военной операции (СВО), выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда же президент Украины объявил о намерении провести консультации в рамках Будапештского меморандума.

Ранее сообщалось, что депутат Бундестага из партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек решил поднять вопрос о вероятности создания ядерного оружия на Украине.