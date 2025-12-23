В российском регионе власти отказались выдавать квартиры чиновникам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили отказаться от предоставления квартир государственным служащим в 2026 году, сообщило издание URA.RU. Соответствующий вопрос поднял директор департамента государственной службы региона Дмитрий Осипов.

Основная причина — изменение бюджетных приоритетов. Власти округа сфокусировались на финансировании социальных гарантий для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

Отмечается, что в бюджете на следующий год не запланировано средств на предоставление жилищных субсидий чиновникам.

Выдача субсидии, на которую госслужащие могли рассчитывать один раз за весь период службы, будет приостановлена с 1 января 2026 по 1 января 2027 года.

Вопрос о поддержке чиновников, некоторые из которых стоят в очереди на улучшение жилищных условий с 2000 года, поднимался и ранее: в конце 2024 года правительство предлагало приостановить действие этой гарантии, а в 2025 году приостановка уже была продлена.

Известно, что в Югре всего 38 чиновников признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Выделение субсидий для них обошлось бы бюджету в 10,8 млн руб.

Ранее бизнесмен из Подмосковья обвинил саратовских чиновников в коррупционной схеме.