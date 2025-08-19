В РПЦ Трампу посоветовали забыть про тотемные столбы ради рая

В Русской православной церкви прокомментировали заявление Дональда Трампа о желании попасть в рай. Священнослужитель дал президенту США совет, как приблизиться к этой цели. Об этом сообщает «Абзац».

Представитель Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш) прокомментировал слова Дональда Трампа о «тотемном столбе» и рае. По мнению клирика, президенту США не стоит заигрывать с языческими образами, если он серьезно настроен достичь вечной жизни.

Поводом стала недавняя речь Трампа, в которой он, рассуждая о разрешении военных конфликтов, заявил о желании попасть в рай, отметив при этом, что сейчас находится «в самом низу тотемного столба». В РПЦ подобные параллели сочли нелепыми, напомнив, что тотемизм является примитивной магией, а не религией.

Вместо этого американскому политику посоветовали обратиться к христианской вере. Исторически, как отметили в Церкви, распространение веры среди новых народов начиналось с отказа от идолов и разрушения языческих капищ. Такой путь, по мнению священнослужителя, не только прояснит ум, но и поможет принимать более взвешенные политические решения.

