В ответ на итоги президентских выборов граждане Румынии демонстрируют протест: разрезают свои паспорта, озвучивают призывы к госперевороту и стремятся получить политическое убежище в России и других государствах, сообщил RT.

Недовольные исходом голосования румыны делятся в социальных сетях планами по оформлению гражданства других стран, подчеркивая свой отказ от румынского. Предполагается массовая эмиграция граждан из страны.

Следует напомнить, что победу на выборах одержал проевропейский кандидат Никушор Дан, сторонник интеграции Румынии в структуры НАТО и ЕС. Выборы сопровождались противоречиями: Павел Дуров заявил о просьбе со стороны Франции «блокировать голоса консерваторов».

Данное голосование стало вторым за последние шесть месяцев. Предыдущие выборы, где в первом туре лидировал Джорджеску, критикующий НАТО и помощь Украине, были аннулированы Конституционным судом.

Ранее Захарова призвала Макрона к ответу за вмешательство Франции в выборы Румынии.