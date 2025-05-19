Захарова уличила Францию во вмешательстве в выборы другой страны

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обращение французских властей к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием заблокировать каналы румынских консерваторов представляет собой вопиющее ущемление свободы выражения мнений и попрание прав. Об этом сообщил РЕН ТВ.