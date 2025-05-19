Захарова уличила Францию во вмешательстве в выборы другой страны
Захарова призвала Макрона к ответу за вмешательство Франции в выборы Румынии
Фото: [Медиасток.рф]
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обращение французских властей к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием заблокировать каналы румынских консерваторов представляет собой вопиющее ущемление свободы выражения мнений и попрание прав. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Захарова подчеркнула необходимость реакции президента Франции Эммануэля Макрона на данный случай. По ее словам, речь идет о непосредственном вторжении во внутреннюю политику независимого государства и о попытке манипулирования ключевым демократическим процессом — избирательной кампанией.
Ранее сообщалось, что у Дурова потребовали заблокировать каналы консерваторов Румынии.