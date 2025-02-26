В Румынии задержали кандидата в президенты Джорджеску

В Румынии был задержан и доставлен в прокуратуру для допроса кандидат в президенты страны Кэлин Джорджеску. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

У румынских правоохранителей появились вопросы к Джорджеску по поводу финансирования его предвыборной кампании. Его начали подозревать в незаконных действиях в этой сфере.

«Кэлин Джорджеску был остановлен на дороге, его доставили в Генеральную прокуратуру на допрос. По данным судебных источников, час назад прокуроры выдали ордер на арест», — указали журналисты.

Есть данные, что на основании выданного ордера уже начат розыск.

Ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о досрочном сложении своих полномочий. Это было сделано на фоне инициированной парламентом процедуры импичмента. Политические аналитики связывают происходящее с глубоким расколом между глобалистами и набирающими силу националистами после отмены результатов первого тура президентских выборов.