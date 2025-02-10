Внутриполитический кризис в Румынии достиг новой точки напряжения — действующий президент страны Клаус Йоханнис объявил о досрочном сложении полномочий. Решение главы государства последовало после того, как оппозиционная Партия молодых людей в третий раз инициировала процедуру его импичмента. Об этом пишет ТАСС.

Формальным поводом для отстранения Йоханниса от власти стало его решение оставаться на посту после истечения срока полномочий 21 декабря 2024 года. Однако политические аналитики связывают происходящее с глубоким расколом между глобалистами и набирающими силу националистами после отмены результатов первого тура президентских выборов.

За отставку президента выступили «Альянс за объединение румын», «СОС Румыния» и другие оппозиционные силы. Против — проевропейские партии правящей коалиции, включая Социал-демократическую и Национал-либеральную партии.

После ухода Йоханниса временно исполнять обязанности главы государства будет спикер Сената Илие Боложан. Новые президентские выборы в стране назначены на 4 и 18 мая 2025 года — это решение было принято после того, как Конституционный суд аннулировал результаты предыдущего голосования из-за предполагаемого незаконного финансирования кампании и возможного внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Ранее стало известно о том, что посол Озеров призвал Кишинев принять позицию Москвы по расширению НАТО на Восток.