В Невинномысске пьяная компания избила участника СВО на костылях

Молодые люди в Ставропольском крае набросились на участника спецоперации и его друга в баре. Не остановило их даже то, что военный был с костылями, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По предварительной информации, на отдыхающих в баре напали трое парней в возрасте от 18 до 21 года. Причиной стал конфликт из-за столика. Изначально за ним сидели участник СВО и с другом. Стоило им отойти на несколько минут, как их места уже заняла голодная компания незнакомцев. Они доедали остатки пищи с тарелок.

На замечания пьяные молодые люди хамили, а вскоре накинулась толпой на отдыхающего военного и его друга.

На место прибыла полиция, которая отвезла агрессоров в отделение. Там молодые люди немного пришли в себя и раскаялись. Также они записали видео, где извинились и выразили желание помочь участнику СВО.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Если их вину докажут в суде, то вся компания может оказаться в тюрьме на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали организатора поджога дома, который принадлежит участнику СВО.