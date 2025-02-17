В Саудовской Аравии выбрали два места для переговоров России и США

В Саудовской Аравии идет активная подготовка к встрече делегаций из США и России. Как сообщает РИА Новости, переговоры могут развернуть в одной из двух локаций.

Возможные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут состояться в элитном отеле Ritz Carlton, где еще несколько лет назад под арестом содержали принцев.

Однако в Эр-Рияде также есть еще одна удачная площадка: центр имени короля Абдель Азиза, что находится напротив первого варианта. Наверняка неизвестно, какое из зданий примет высокопоставленных гостей и лидеров государств. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры пройдут без третьих стран: все пройдет в двухстороннем формате.

Отметим, что Саудовская Аравия часто выступает как место для международных встреч, важных политических и экономических саммитов, а также переговоров. Помимо того, что в столице арабской страны намерены провести переговоры России и США 18 февраля, также через несколько дней, 21 февраля, пройдет обсуждение послевоенного устройства сектора Газа. Доверие к саудовским властям оправдано на международном уровне, в том числе и по торговой части. Страна обладает самой большой экономикой на Ближнем Востоке за счет добычи полезных ископаемых и экспорта нефти.

Ранее помощник президента РФ заявил, что глава РФПИ может быть включен в российскую делегацию для переговоров в Эр-Рияде.