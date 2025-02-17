Стало известно о возможном участии главы РФПИ в российской делегации в Эр-Рияде

Руководитель фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может стать одним из представителей делегации России в Эр-Рияде. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в эфире Первого канала.

Юшаков заявил, что в состав делегации от нашей страны войдет он, глава МИД Лавров, а Дмитриев может попасть в число представителей России для работы с экономическими вопросами.

Делегации РФ и Штатов должны встретиться в Эр-Рияде по итогам телефонных переговоров, состоявшихся между Путиным и Трампом. По словам Пескова, главной темой диалога станет полноценное восстановление двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. А глава российского МИД в преддверии встречи предложил американцам изучить учебники по истории, прежде чем требовать отдать Украине территории, принадлежащие России.

Ранее Ушаков рассказал, в каком расположении духа находится российская делегация перед грядущей встречей с представителями США на территории Саудовской Аравии.