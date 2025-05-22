В Сенате США хотят выяснить, кто управлял страной вместо Байдена

В США озаботились вопросом о том, кто реально руководил страной вместо Джо Байдена.

Официальную процедуру выяснения начал Рон Джонсон, председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США.

Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника. Он убежден, что оно могло знать о том, что у Байдена есть физические и умственные проблемы, но скрывал это.

В ближайшее время Джонсон разошлет письма нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с экс-президентом США.

Ранее журналисты рассказали, какими шпаргалками пользовался Байден на заседаниях.