В Сенате США хотят выяснить, кто управлял страной вместо Байдена
В Сенате хотят выяснить, кто управлял США вместо Байдена
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В США озаботились вопросом о том, кто реально руководил страной вместо Джо Байдена.
Официальную процедуру выяснения начал Рон Джонсон, председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США.
Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника. Он убежден, что оно могло знать о том, что у Байдена есть физические и умственные проблемы, но скрывал это.
В ближайшее время Джонсон разошлет письма нескольким десяткам человек, у которых был прямой контакт с экс-президентом США.
Ранее журналисты рассказали, какими шпаргалками пользовался Байден на заседаниях.