Сербский журнал «Печат» выпустил материал, где сообщил, при каком условии конфликт на Украине мог не начаться.

По версии сербских обозревателей, кризис и военный конфликт развернулся на Украине из-за вмешательства США. Указали, что стоит только американской стороне поддерживать Киев и снабжать ВСУ оружием, как обострение быстро сойдет на нет.

«Тогда конфликт закончился бы за считанные месяцы. Украина понесла бы значительно меньшие территориальные и людские потери, даже в самом крайнем случае», — заявили в «Печат».

Конфликта на Украине бы не произошло, если бы США не снабжали Украину вооружением изначально. Сейчас обострение лишь затягивается, так как поставка военной помощи не способствует урегулированию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистам NYT заявил, что американская сторона стала поставлять вооружение украинской задолго до начала 2022 года. По его словам, Киеву передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin якобы в рамках обороны.

Ранее сообщалось, что в США заявили о необходимости поддерживать Украину для укрепления ее позиций на переговорах.