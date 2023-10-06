В Сербии считают, что Украину ждет тяжелая зима

По его словам, грядущие холодные месяцы будут «страшнее», чем в прошлом году из-за проблем с энергоснабжением.

«Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой. Союзники помогают Киеву финансами и рабочей силой, благодаря чему украинские инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона», – написал Новакович.

Он подчеркнул, что пока работа по обеспечению необходимого количества электроэнергии перед зимой «идет туго». Журналист отметил, что многие части украинских систем устарели, что значительно осложняет подготовку.

4 октября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о согласовании плана на случай блэкаута. По его словам, специалисты ведомства изучают возможные варианты отключения электричества и готовят в соответствие с этим режим работы. Украинский политик отметил, что в случае отсутствия электричества в городах будет усилено патрулирование улиц, а медицинским учреждениям передадут генераторы.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит удары по критической инфраструктуре Украины. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, такие шаги являются ответом на попытки ВСУ атаковать объекты в России. Как отмечал глава ведомства, удары ВС РФ наносят по тем локациям, которые помогают снабжать ВСУ, а также где хранятся западные вооружение и техника.