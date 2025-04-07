В Сети начали принимать ставки на импичмент Трампу

Онлайн-платформа Polymarket, которая специализируется на рынке предсказания мировых событий, начали принимать ставки на импичмент президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

Трампу пытались объявлять импичмент еще во времена его первого срока в Белом доме. Эти попытки совершались дважды, каждая из них не закончилась ничем. Теперь же пользователям Сети предложено предсказать новую, уже успешную попытку убрать Трампа из президентского кресла.

«Вероятность вынужденной отставки президента США сейчас оценивают в 11%», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошел митинг против действий администрации президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Они собрались у памятника первому президенту Соединенных Штатов Джорджу Вашингтону с плакатами, а также выкрикивали лозунги.