В сети снова «похоронили» Трампа: что стоит за новой волной слухов о его смерти

В американском сегменте соцсетей и блогов вновь набирает популярность теория заговора о смерти президента США Дональда Трампа. Ее сторонники уверяют, что он скончался еще в августе, а вместо него публике показывают двойника.

Поводом для новых спекуляций стало решение властей временно ограничить движение к медицинскому центру Уолтера Рида в Вашингтоне, где традиционно лечатся высшие лица США. Этот шаг совпал по времени с анонсом самого Трампа о готовящемся «большом заявлении».

Критики теории указывают на ее несостоятельность. Они напоминают, что аналогичные слухи появлялись неделей ранее и были опровергнуты публикацией свежих фотографий Трампа на гольф-поле. Несмотря на это, пользователи продолжают искать «нестыковки» в его внешности, уверяя, что на последних снимках изображен совсем другой человек. Якобы, человек на фото абсолютно не похож на Трампа. Администрация США никак не комментирует новый виток спекуляций, предпочитая игнорировать непроверенную информацию.

Ранее в Белом доме назвали тему сообщения Трампа, с которым он выступит во вторник.