В Сети завирусились кадры, на которых протестующие задерживают сбегающего министра Непала

Министр финансов Непала Прасад Паудель попытался скрыться от разъяренной толпы протестующих, однако его попытка побега не увенчалась успехом.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как чиновник мчится по улице, пытаясь избежать задержания, однако в какой-то момент один из протестующих наносит ему удар, после которого тот влетел в забор. Разъяренная толпа схватила упавшего министра и увела в неизвестном направлении.

Инцидент не ограничился нападением на министра финансов. Протестующие также напали на бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деубу и его супругу — министра иностранных дел Непала.

В начале сентября Непал охватили массовые протесты, именуемые в СМИ как «революция поколения Z». Главной движущей силой стала молодежь, возмущенная поведением госчиновников на фоне обвинений в коррупции и растрате бюджетных средств.

