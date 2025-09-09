Раскрыта судьба российских туристов, попавших в Непал в самый разгар протестов

Российские туристы в Непале, несмотря на массовые протесты, продолжают свои запланированные трекинги. Число граждан РФ в стране невелико и не превышает тридцати человек, все они заранее осведомлены о политической ситуации. Такие данные предоставил URA.RU Российский союз туристской индустрии (РСТ).

По информации пресс-службы Союза, чаще всего находящиеся в Непале россияне — это опытные самостоятельные путешественники и альпинисты, целенаправленно отправляющиеся в Гималаи. Их маршруты пролегают в горных районах, вдали от столицы Катманду, где сконцентрированы основные протестные акции. Туроператоры готовы к гибкому реагированию: если кто-то из туристов примет решение прервать поездку, тур будет перенесен на другой срок.

При этом ситуация с вылетом из страны остается сложной. Ранее поступали сообщения о том, что несколько сотен россиян не могут покинуть Непал из-за перебоев в работе международного аэропорта Катманду. Массовые беспорядки, вспыхнувшие на фоне правительственных ограничений на использование соцсетей, парализовали работу ключевых транспортных узлов.

Напряженность достигла пика после заявления премьер-министра страны Шармы Оли о своей отставке. Оппозиционные партии требовали его ухода с поста, что и спровоцировало новый виток политического кризиса.

Непал остается нишевым направлением для российского туризма, привлекающим в основном спортсменов и любителей экстремальных восхождений к подножию Эвереста и Лхоцзе. 9 сентября появились сведения про обострение обстановки в Непале, однако число пострадавших на фоне протестов пока не точное. Последний раз The Himalayan Times сообщал, что количество возросло до 500 человек.

Ранее сообщалось, что в Непале заблокировали Telegram.