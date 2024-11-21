Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями

Российские средства противовоздушной обороны предотвратили террористические атаки на Волгоградскую и Ростовскую области. Они сбили над каждым регионом по одному украинскому беспилотнику. Данные об этом появились в официальном телеграм-канале Министерства обороны России.

На протяжении прошедшей ночи на четверг, 21 ноября, ВСУ пытались атаковать два региона РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей», — указали военные.

В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, назвал большой проблемой атаки Украины на жилые объекты. Если российские удары направлены исключительно на военные цели, то Киев старательно бьет по мирным жителям. Чтобы справиться с данной угрозой, ВС РФ приходится выстраивать средства ПВО в несколько эшелонов.

Ранее в результате украинского налета в Белгородской области пострадала женщина. Удар дронами пришелся по селу Красная Нива, и одну из жительниц госпитализировали с множественными ранениями ног.