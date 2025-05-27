В Северной Корее раскрыли цель создания «Золотого купола» США

США работают над созданием системы ПРО «Золотой купол». На эти цели власти выделили около $175 млрд. Данная система будет включать наземные, морские и космические системы.

Институт по делам США при МИД КНДР назвал данную разработку угрозой для безопасности враждебных для Вашингтона ядерных государств, отметив, что «Золотой купол» предназначен не для обороны, а для нападения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Золотой купол» США в Северной Корее расценили как еще одну попытку милитаризации космоса. Чтобы противостоять этим планам Вашингтона, нужно превзойти их силы, заключили эксперты.

Ранее военный обозреватель Онуфриенко заявил, что Россия должна брать пример поведения с КНДР.