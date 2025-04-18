По словам военного обозревателя Михаила Онуфриенко, мягкость Москвы дает возможность Западу в зону интересов страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

В качестве примера более жесткой риторики он привел КНДР, которая в указанном отношении идеальна, то есть сразу говорит: пойду и бомбу взорву. Если бы нас все считали ненормальными, то никто бы даже в Незалежную не полез со всеми майданами.

Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с Северной Кореей по Украине.