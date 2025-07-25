В США объявят чрезвычайное положение ради пошлин против Бразилии

Согласно информации, полученной Bloomberg от информированных источников, Соединенные Штаты планируют ввести режим чрезвычайного положения, чтобы юридически обосновать введение 50-процентных тарифов против Бразилии, которые должны вступить в силу с начала августа.

Агентство Bloomberg подчеркнуло, что ситуация с Бразилией существенно отличается от случаев с другими странами, в отношении которых США ввели аналогичные меры. В то время как у большинства из этих стран наблюдается положительное сальдо в торговле с США, Бразилия испытывает торговый дефицит.

По словам одного из источников, на совещаниях в офисе торгового представителя США с членами Конгресса обсуждалась возможность объявления чрезвычайного положения.

Правительство США объявляет чрезвычайное положение в ответ на серьезные угрозы безопасности и благополучию общества, такие как стихийные бедствия, эпидемии или другие кризисные ситуации.

Этот режим предоставляет исполнительной власти расширенные полномочия для оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные обстоятельства.

В середине июля Трамп анонсировал введение 50-процентных тарифов в отношении Бразилии. Он обвинил бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в «охоте на ведьм» против экс-президента Жаира Болсонару, которого в Бразилии обвиняют в попытке государственного переворота. Посольство США заявило о политическом преследовании Болсонару, в связи с чем МИД Бразилии запросил объяснения.

Ранее Еврокомиссия анонсировала 30% пошлины на товары из США.