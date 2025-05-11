В Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах

В швейцарском Министерстве иностранных дел отказались давать комментарии о своем отношении к тому предложению, которое выдвинул президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости.

В Берне заявили, что ознакомились с тем предложением, которое Путин выдвинул по поводу Украины. Он заявил, что имеет смысл запустить прямые переговоры с украинской делегацией в Турции, к общению можно приступить уже 15 мая.

«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — указали журналистам в швейцарском МИД.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела очередные санкции в отношении России. В этот раз она включила в свой список восемь СМИ из РФ, которые до этого были включены в 16-й пакет рестрикций Евросоюза. В новый черный список попали список попали новостное интернет-издание «Лента.ру», телеканал «Звезда», газета «Красная звезда» и другие масс-медиа.