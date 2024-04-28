В Швеции вновь прошла акция с сожжением Корана

Женщина сожгла Коран в столице Швеции, сообщил турецкий телеканал A Haber . По информации источника, акцию с сожжением священной книги мусульман провела антиисламски настроенная гражданка по имени Джейд Сандберг.

Отмечается, что во время проведения этой акции ее охранили сотрудники шведской полиции. Телеканал также опубликовал видео с сожжением книги.

Накануне шведский телеканал SVT сообщил, что в полицию Швеции поступила заявка на проведении акции с сожжением Корана. Отмечалось, что ее хотят провести 3 мая — за день до начла европейского конкурса «Евровидение».

Акция с сожжением Корана в Стокгольме проходит не впервые. Так, 28 июня 2023-го года 37-летний иракский беженец Салван Момика вырвал и поджег страницы Корана возле Стокгольмской мечети. Этот инцидент вызвал международные протесты и осуждение, особенно среди мусульманского мира.

В январе 2023 года датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме, что вынудило министра обороны Турции Хулуси Акара приостановить переговоры со Швецией о ее членстве в НАТО.

Ранее мы сообщали, что Минздрав Латвии отказался от запрета на ввоз в республику российских и белорусских препаратов.