В Сирии атаковали военную базу США

По информации источника, атака пришлась на американский военный объект в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака. При этом кто именно стоит за этим ударом, не уточняется.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на разведывательные источники сообщала, что союзники Ирана готовятся нанести удары по американским военным базам в Ираке и Сирии. В связи с этим американские силы, находящиеся на военных объектах Ближнего Востока, были переведены в режим повышенной боевой готовности.

В ночь на 22 июня США совершили атаку по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Целью удара являлось уничтожение всего, что может быть связано с разработкой иранской ядерной программы. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил, что Тегеран ответит на действия Вашингтона и призвал США готовится.

Ранее политолог Сергей Маркелов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал смену власти в Иране нереализуемой.