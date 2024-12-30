В Словакии назвали «глупостью» обвинения Зеленского в адрес Фицо

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал «глупостью» обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам министра, ни о каком открытии «второго энергетического фронта», который придумал Зеленский, речи не идет. Также не обсуждается союз с Россией.

Бланар призвал Зеленского не придумывать новых врагов, заверив, что Словакия и ЕС поддерживают Украину и ее граждан.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме назвали Зеленского «змеей» за газовый шантаж Европы.