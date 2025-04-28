В Словакии собрали 350 тыс. подписей для референдума за отмену санкций против РФ

Павол Слота, лидер политической партии DOMOV, сообщил РИА Новости, что в скором времени в администрацию президента Словакии будет передана петиция с требованием провести референдум об отмене санкций, введенных против России.

Слота отметил, что минимальное законодательное требование в 350 тыс. подписей, необходимое для инициирования референдума, было преодолено еще 18 апреля.

Тем не менее, планируется собрать около 400 тыс. подписей, учитывая возможность того, что проверяющие органы могут признать недействительными несколько процентов собранных подписей.

Законодательство Словакии предусматривает, что для организации референдума в стране с населением около 5,5 млн человек необходимо собрать не менее 350 тыс. подписей граждан.

В марте аналогичную инициативу выдвинула группа активистов из словацкой организации «Брат за брата». Они передали президенту петицию, содержащую более 450 тыс. подписей (при необходимом минимуме в 350 тыс.).

Однако петиция не отвечала требованиям, необходимым для назначения референдума, поскольку не содержала четко сформулированного вопроса, выносимого на голосование. Документ был передан на рассмотрение правительству.

Ранее СМИ сообщили об антиправительственных акциях протеста в Словакии.