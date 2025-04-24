СМИ сообщили об антиправительственных акциях протеста в Словакии

Сразу в шести городах Словакии, как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza, прошли антиправительственные протесты. В них приняли участие несколько тысяч активистов.

Самая крупная акция протеста, по данным журналистов, прошла в Братиславе. Люди требовали от властей отказаться от планов по ужесточению правил деятельности в Словакии неправительственных организаций.

Помимо этого, на протестах звучала и критика правительственной политики по налаживанию контактов с Россией, призывы к поддержке украинской политики и отставке нынешнего кабинета министров, который возглавляет Роберт Фицо. Сообщается, что организаторами протестов стали те граждане, которые близки к либеральной оппозиции. Следующая протестная волна ожидается завтра, 25 апреля.

Ранее стало известно о планах Литвы по модернизации Сувалкского коридора.