В Словакии сообщили об отказе Фицо Зеленскому в предложении посетить Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет посетить Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского для обсуждения вопросов транзита газа. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра.

По его информации, накануне Фицо направил открытое письмо Зеленскому с предложением провести переговоры. Президент Украины ответил, что готов принять Фицо в Киеве в пятницу, но это невозможно, заключил чиновник.

Ранее Фицо высказывал идею провести встречу на словацкой стороне, недалеко от границы с Украиной. Он отметил, что такая встреча создаст подходящие условия для открытой дискуссии по вопросам поставок газа в Словакию и другие страны через украинскую территорию.

В ответ на предложение словацкого премьера президент Украины нагло предложил ему самому приехать на встречу в Киев.