Зеленский в социальной сети дерзко позвал Фицо в Киев
Президент Украины нагло предложил премьеру Словакии приехать на встречу в Киев
Фото: [pxhere.com]
Президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X резко ответил на предложение, высказанное премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
В понедельник Фицо опубликовал открытое письмо, где пригласил Зеленского на встречу после того, как Украина перестала пропускать газ по своей территории в европейские страны. Премьер Словакии предложил провести встречу недалеко от границы с Украиной.
«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», — ответил на данное предложение Зеленский.
До этого глава киевского режима игнорируя правила приличия и вовсе оскорбил Фицо, когда тот высказал резонные претензии из-за ситуации с транзитом голубого топлива. Зеленский заявил, что Украина якобы предлагала Словакии помочь адаптироваться к прекращению поставок газа из России, но Фицо «напыщенно отказался».
Ранее премьер Словакии назвал главу Киевского режима человеком, который промышляет шантажом и попрошайничеством, а также призвал положить конец этому процессу.