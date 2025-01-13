В понедельник Фицо опубликовал открытое письмо, где пригласил Зеленского на встречу после того, как Украина перестала пропускать газ по своей территории в европейские страны. Премьер Словакии предложил провести встречу недалеко от границы с Украиной.

«Ок. Приезжай в Киев в пятницу», — ответил на данное предложение Зеленский.

До этого глава киевского режима игнорируя правила приличия и вовсе оскорбил Фицо, когда тот высказал резонные претензии из-за ситуации с транзитом голубого топлива. Зеленский заявил, что Украина якобы предлагала Словакии помочь адаптироваться к прекращению поставок газа из России, но Фицо «напыщенно отказался».

Ранее премьер Словакии назвал главу Киевского режима человеком, который промышляет шантажом и попрошайничеством, а также призвал положить конец этому процессу.