В Словакии выступили против членства Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО станет основанием для начала третьей мировой войны, считает премьер-министр Словакии, глава партии Smer-SD Роберт Фицо.

В связи с этим, заявил он, депутаты его партии выступят против того, чтобы Украины стала частью Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что членство в НАТО невозможно получить только поддержкой группы людей, для этого нужна ратификация каждой страны.

Фицо подчеркнул, что пока он будет возглавлять правительство Словакии, он и его депутаты будут выступать против членства Украины в НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Украине дадут перечень «конкретных шагов» для вступления в НАТО.