В Словакии забили тревогу из-за «украинских патриотов»

Об этом сообщил председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса. Видео с данным заявлением он опубликовал на своей странице в соцсети.

Он рассказал про активистов, которые собирают подписи для референдума за отмену санкций против РФ. Их предупредили о последствиях в случае, если они не прекратят свою деятельность.

Им на электронную почту приходят письма с угрозами, что с ними произойдет тоже, что и с премьер-министром Словакии Робертом Фицо (имеется в виду покушение на политика).

Алекса подчеркнул, что запугать его не получится, поэтому предложил украинским патриотам встретиться.

Также он призвал их прекратить угрозы народу Словакии и гражданскому объединению «Брат за брата».

Ранее сообщалось о том, что вице-спикер Словакии Данко сравнил Зеленского и Байдена с умирающими лошадьми.