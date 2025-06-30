По мнению главы внешнеполитического ведомства Словакии Юрая Бланара, для достижения мирного разрешения украинского кризиса необходимо установить непосредственный диалог с Российской Федерацией. Об этом сообщило агентство TASR.

Бланар подчеркнул, что противостояние между Москвой и Киевом не может быть разрешено военным путем и урегулирование возможно только через «дипломатические средства и соблюдение международного права». Он убежден, что западным странам следует искать пути взаимодействия с Россией.

«А может, даже простить все, что произошло», — добавил Бланар, выражая надежду на возможность примирения и восстановления отношений.

Ранее сообщалось, что Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России.