В Словении отменили выступление жены Зеленского в университете

Выступление Елены Зеленской в Университете в Любляне неожиданно отменили, не уточнив причин. Портал 24UR выяснил, что мероприятие с участием супруги украинского президента сорвалось из-за опасений начала протестов.

Елена Зеленская приехала с визитом в университет Любляны, ознакомилась с помощью украинским студентам и узнала о деятельности учреждения. Она должна была выступить на факультете политических наук, но событие отменили.

Словенские журналисты отметили, что ранее в соцсетях жители анонсировали митинг «против украинских нацистов», указав место перед зданием факультета. На этом фоне выход Зеленской к студентам и коллективу учреждения не состоялся, так как руководство опасалось волнений.

Кроме того, одного протестующего все-таки заметили на улице. Он вышел к зданию Национальной библиотеки Словении и выкрикивал политические лозунги и обращения к Зеленской. Одна из его фраз была посвящена победе России. Долго одиночный пикет не продлился: мужчину отвели в сторону силовики и записали его данные. Дальнейшая судьба митингующего неизвестна.

Ранее сообщалось, что жители Словакии устроили бойкот выступлению Зеленского в Европарламенте.