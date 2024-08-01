Лебедев пояснил, что на западе в частных военных компаниях выше ценятся наемники, которые участвовали в боевых действиях на Украине. На сегодняшний день вместе с ВСУ в основном сражаются солдаты из бывших республик СССР, а также из стран Варшавского договора.

Представитель сопротивления добавил, что воевавшие за Киев контрактники быстрее продвигаются по званию. Он отметил, что в основном сообщения о наемниках поступают из областных центров, а в крупных городах они стараются не «светиться».

Наемники на Украине делятся на бойцов и специалистов. Первые участвуют в боевых действиях, а вторые обучают местных использовать передовые технологии.

Ранее сообщалось об уничтожении не менее десятка наемников в городе Нежин Черниговской области. Целью удара было общежитие, в котором проживали украинские артиллеристы. Там же находились наемники из Латинской Америки.