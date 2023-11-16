В соцсетях обсуждают странное поведение Блинкена на пресс-конфернеции Байдена

Байден, комментируя результаты переговоров с Си Цзиньпином, заявил, что его мнение о китайском лидере как о диктаторе не изменилось. В этот момент камеры запечатлели, как госсекретарь Блинкен выразил разочарование, покачав головой. На кадрах видно, что политик явно находится не в своей тарелке и переживает из-за значимости и последствий слов, которые высказал президент США.

Это вызвало немедленную реакцию в соцсетях. Под постом с видеозаписью пресс-конференции, многие пользователи высказали предположение, что подобное невербальное выражение Блинкена может быть признаком внутренних разногласий в администрации. Некоторые даже предположили, что госсекретарь может в скором времени объявить об отставке, так как устал переживать из-за поведения и слова Байдена.