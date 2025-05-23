В Совете Евросоюза обсудят возможность лишения Венгрии права голоса

В Совете Евросоюза хотят применить к Венгрии седьмую статью договора ЕС и тем самым лишить ее права голоса в этом политическом объединении. Эта организация проведет соответствующие слушания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Ряд лидеров стран ЕС и представители Еврокомиссии регулярно критикуют Венгрию за ее слишком независимую пророссийскую позицию. В Совете ЕС даже захотели лишить эту страну права голоса, инициировав седьмую статью соответствующего договора.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры статьи 7», — указали журналисты.

По статье 7 любая страна из ЕС может на время лишиться права голоса на основании систематического нарушения европейских ценностей.

Ранее сообщалось, что венгерский парламент одобрил законопроект, по которому страна выходит из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Основанием для этого стал тот факт, что суд стал сильно политизированным. К его услугам стали прибегать некоторые государства, чтобы использовать как инструмент в различных международных конфликтах.