Венгерский парламент окончательно одобрил выход из МУС

Проект нового закона, по которому Венгрия выходит из МУС, был внесен 3 апреля. Основанием для этого стал тот факт, что суд стал сильно политизированным. К его услугам стали прибегать некоторые государства, чтобы использовать как инструмент в различных международных конфликтах. Год назад Венгрия уведомила ООН, что покидает МУС. Теперь же парламентарии проголосовали за этот проект. За такой шаг проголосовали 134 депутата. Против выхода отдали свои голоса только 37 человек.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Орбан обвинил спецслужбы Украины в клеветнических акциях в отношении его страны. По его словам, вместо того чтобы налаживать контакт с Будапештом, Украина выбрала другой путь — клеветать на него. Премьер-министр напомнил, что Украина стремится стать членом НАТО. Это также вызывает удивление у Орбана, ведь Венгрия — член Альянса.