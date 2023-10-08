В Совете Федерации оценили идею Кадырова о переносе президентских выборов

Действующую Конституцию РФ никто не собирается менять. А именно это необходимо в первую очередь сделать для переноса/отмены выборов президента России, намеченных на 2024 год, заявил Глава комиссии Совфеда по защите российского госсуверенитета Андрей Климов.

Так политик прокомментировал высказанную днем ранее главой Чечни Рамзаном Кадыровым идею перенести президентские выборы на время проводимой на Украине СВО.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается. <...> Я бы тут поставил точку», — высказался Климов, его слова приводит РИА Новости.

При этом Климов подчеркнул, что любой гражданин России имеет право вносить свои предложения по вопросам выборного процесса в стране.

Напомним, очередные выборы президента в России должны пройти в 2024 году. Нынешний глава государства Владимир Путин не раз заявлял, что пока не готов заявить о своем участии в них.