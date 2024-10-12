По словам главы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григория Карасина, Москва выражает надежду на здравый смысл западных политиков при пересмотре политики Североатлантического альянса в отношении РФ. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он уточнил, что Москва надеется на то, что в НАТО всерьез оценят сползание международной обстановки к большой мировой войне. Ряд симптомов в государствах Старого Света, европейских парламентах появляются. Остальное покажет время и развитие событий.

По мнению сенатора, все аргументы, заявленные российским лидером и отечественными политиками, вполне убедительны.

Напомним, что министры обороны стран-членов военного блока на следующей неделе обсудят пересмотр многолетней политики альянса в отношении России.

Ранее Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО.