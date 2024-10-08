Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО
Стубб назвал Россию наиболее прямой угрозой для Финляндии и НАТО
Фото: [pxhere.com]
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Россия угрожает его родине и Североатлантическому альянсу, хотя в Москве неоднократно заявляли о беспочвенности подобных предположений. Об этом пишет РИА Новости.
Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО глава Финляндии назвал Россию самой прямой и «существенной угрозой» для всех членов альянса и североевропейской страны в частности.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии призвали повреждать автомобили, принадлежащие российским дипломатам. Странную инициативу выдвинул один из сотрудников Внешнеполитического института страны.