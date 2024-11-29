Хинкальный майдан: европротестанты в Тбилиси отказываются расходиться и громят полицейских

Рунет всю сегодняшнюю ночь пестрит фото и видео происходящих беспорядков в центре Тбилиси, где в районе проспекта Руставели развернулись самые настоящие боевые столкновения протестующих против итогов октябрьских выборов в парламент оппозиционеров с силами правопорядка. Как сообщают ряд СМИ, ситуация пока сложная: полицейским не удается усмирить демонстрантов, которые жгут шины, мусор, возводят одну баррикаду за другой.

Как сообщает РИА Новости, полицейский спецназ в Тбилиси, которого нагнали уже несколько тысяч человек, продолжает оттеснять участников акции, периодически применяя водомет, те в ответ жгут мусорные баки и кидают в силовиков всем, что попадается под руку.

Практически все улицы, примыкающие к проспекту Руставели и зданию парламента Грузии, сейчас напоминают поле боя. Людей очень много.

Местными СМИ сообщается о задержаниях многих участников прозападного митинга. Ситуация грозит выйти совсем из-под контроля силовиков. Протестанты не собираются сдаваться. Если раньше они расходились за полночь, то теперь, судя по всему, намерены стоять до конца.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.